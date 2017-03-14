Adana'da balıkçının oltasına "kalaşnikof" takıldı

Adana'da Seyhan Nehri'nde avlanan amatör balıkçının oltasına kalaşnikof tüfek takıldı.
Alınan bilgiye göre, nehri kıyısında balık avlayan Bahri Zeydanlı, oltasına kalaşnikof marka uzun namlulu silah takılınca durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, silahın mekanizmasının sökülü olduğunu tespit etti.
Kalaşnikof tüfek olduğu belirlenen silah incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, uzun namlulu silahı suya kimin attığın tespit etmek için çalışma başlattı.
Seyhan Nehri'nde 4 gün önce el bombası bulunmuş, bomba imha uzmanları, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından bombayı etkisiz hale getirmişti.
Merkez Seyhan İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan Bahri Zeydanlı, öğle saatlerinde balık tutmak için Seyhan Nehri kıyısına geldi.
Bahri Zeydanlı'nın balık tutmak için salladığı oltasına, balık yerine kalaşnikof silah takıldı.
Zeydanlı oltasının ucunda silahı görünce şaşkınlık yaşadı.
Uzun süre suyun içerisinde kaldığı için paslanıp, bazı bölümlerinde parçalanmış olan silahı kıyıya çıkaran Zeydanlı, polise haber verdi
Olay yerine gelen ekipler, silahı balistik inceleme için kriminal laboratuvarına götürdü.