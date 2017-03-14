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Giriş Tarihi: 14.3.2017 19:09 Son Güncelleme: 5.6.2021 09:28

Adana'da balıkçının oltasına "kalaşnikof" takıldı

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Adana'da nehirde avlanan amatör balıkçı tarafından mekanizması sökülmüş uzun namlulu silah bulundu

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Adana'da Seyhan Nehri'nde avlanan amatör balıkçının oltasına kalaşnikof tüfek takıldı.

Alınan bilgiye göre, nehri kıyısında balık avlayan Bahri Zeydanlı, oltasına kalaşnikof marka uzun namlulu silah takılınca durumu polise bildirdi.

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, silahın mekanizmasının sökülü olduğunu tespit etti.

Kalaşnikof tüfek olduğu belirlenen silah incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Polis ekipleri, uzun namlulu silahı suya kimin attığın tespit etmek için çalışma başlattı.

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Seyhan Nehri'nde 4 gün önce el bombası bulunmuş, bomba imha uzmanları, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından bombayı etkisiz hale getirmişti.

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Merkez Seyhan İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan Bahri Zeydanlı, öğle saatlerinde balık tutmak için Seyhan Nehri kıyısına geldi.

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Bahri Zeydanlı'nın balık tutmak için salladığı oltasına, balık yerine kalaşnikof silah takıldı.

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Zeydanlı oltasının ucunda silahı görünce şaşkınlık yaşadı.
Uzun süre suyun içerisinde kaldığı için paslanıp, bazı bölümlerinde parçalanmış olan silahı kıyıya çıkaran Zeydanlı, polise haber verdi

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Olay yerine gelen ekipler, silahı balistik inceleme için kriminal laboratuvarına götürdü.

Adana'da balıkçının oltasından çıkan şey şoke etti

Alınan bilgiye göre, nehri kıyısında balık avlayan Bahri Zeydanlı, oltasına kalaşnikof marka uzun namlulu silah takılınca durumu polise bildirdi.

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Adana'da balıkçının oltasına "kalaşnikof" takıldı
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