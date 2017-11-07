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'nda tır devrildi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 10:04 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 10:13
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

'nda narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, otoyolun yönü trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mustafa Karatut idaresindeki 07 GUL 43 plakalı narenciye yüklü tır, Erenler mevkisinde refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu otoyolun yönünün ulaşıma kapanması nedeniyle ve kilometrelerce kuyruk oluştu.

İstanbul istikametine giden araçlar Akyazı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Ayrıca narinciye yüklü tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi
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