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'de beton mikseri dehşet saçtı : 2 ölü 5 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 20:49 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 21:51
Düzce'de beton mikseri dehşet saçtı : 2 ölü 5 yaralı

'nin Kaynaşlı ilçesinde beton mikserinin kahvehanede oturanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağı ışıklarında hızını alamayan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen beton mikseri, önce üç araca çarptı, daha sonra da önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneye girdi.

2 ÖLÜ 5 YARALI

Beton mikserinin kahvehane önünde oturan vatandaşlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

Öte yandan bugün gündüz saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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Düzce'de beton mikseri dehşet saçtı : 2 ölü 5 yaralı
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