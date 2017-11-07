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’da akılalmaz olay!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 09:57 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 10:01
İstanbul’da akılalmaz olay!

’da Sancaktepe'de yaşanan akıl almaz olayda bir kişi trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı. Olayı gerçekleştiren M.U. gözaltına alınırken kulağı kopan kişi ise tedavi altına alındı.

trafiğinde yaşanan tartışmalara eklenen akılalmaz olay dün Sancaktepe Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ile M.U. isimli şahıs trafikte yol nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.U. Serdar Bülbül'ün kulağını ısırarak koparttı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kulağı kopan Bülbül, acı içinde kıvranırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bülbül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan M.U. ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul’da akılalmaz olay!
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