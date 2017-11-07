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Son dakika: ’den uyarısı

Giriş Tarihi: 7.11.2017 08:59 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 09:11
Son dakika: Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

'den 7 Kasım uyarısı geldi. Kurumun yaptığı açıklamaya göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerine geliyor. Türkiye genelinde ise hava bulutlu ve güneşli. Sabah, öğlen, akşam ve gece saatlerinde Türkiye genelinde hava nasıl olacak? 7 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve sıcaklık değerleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Kasım hava durumu verilerini paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ardahan, Kars, Erzurum illerinin yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniliyor. Türkiye genelinde hava bulutlu ve güneşli iken, doğu tarafından yağmur kendisini gösterecek.

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Son dakika: Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı
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