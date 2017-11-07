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yayaya çarptı: 2 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 22:32
Metrobüs yayaya çarptı: 2 yaralı

Durağa kaçak girmeye çalışan kişiye ün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan , Merter'de durağa kaçak yollarla girmeye çalışan kişiye çarptı.

metrobüsün çarptığı, adı öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki şahıs ile metrobüs içindeki bir kadın yolcu yaralandı. Metrobüsün çarptığı yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ani fren sonucu metrobüste yere düşen kadın yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sebebiyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Metrobüs yayaya çarptı: 2 yaralı
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