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için yolun sonu göründü

Giriş Tarihi: 7.11.2017 20:58
Yunanistan için yolun sonu göründü

Limanlarını Almanlara, demiryollarını İtalyanlara satan 'da iflas çanları çalıyor.

Parlamentosu Bütçe Ofisi, ulusal ta ciddi bir rahatlatma olmaması durumunda ülkenin iflas riski ile karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, 2020 sonrasında ulusal borcun ödemelerinin artacağı kaydedilen açıklamada, borcun hafifletilmesinin gerekli olduğu ifade edildi. Bütçe Ofisi ayrıca, vergi politikasının büyümeye zarar verdiğini savunarak değiştirilmesini istedi.

BÖYLE GİDERSE İFLAS EDER
Yunanistan Kamu Borç Yönetim Ajansı'na göre 2021-2026 döneminde Yunanistan'ın ulusal borçlarının faiz ödemesi için 84,3 milyar euroya ihtiyacı olacak. Bütçe Ofisi Başkanı Profesör Panagiotis Miargovas, "Yunanistan, borcunda ciddi bir hafifletme olmaz ise, iflas eder" diye konuştu.

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Yunanistan için yolun sonu göründü
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