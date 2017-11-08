AVM'deki operasyonda böyle gözaltına alındılar

Operasyonda 4'ü Azerbaycan uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 9 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda; 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta Azeri mafya lideri Rövşen Lenkeranski (Aliyev)'in öldürülmesinin ardından kardeşi Namık Aliyev'in intikam için Türkiye'ye geldiğini belirledi.

5 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA İNFAZ

Namık Aliyev ve Mehmet Sabri Şirin'in 5 milyon dolar karşılığında Rövşen Lenkeranski'nin katillerini infaz edilmesi için anlaşma yapmak üzere buluştuklarını ileri sürüldü. Şüphelilerin yüz üstü yere yatırılarak gözaltına alınması da fotoğraf karelerine yansıdı