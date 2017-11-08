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AVM'deki operasyonda böyle gözaltına alındılar

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 14:14 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 15:34
AVM'deki operasyonda böyle gözaltına alındılar

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Bakırköy'de bulunan bir AVM'nin restoranına düzenlediği operasyonun detayları belli olmaya başladı.

Operasyonda 4'ü Azerbaycan uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 9 tabanca ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda; 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta Azeri mafya lideri Rövşen Lenkeranski (Aliyev)'in öldürülmesinin ardından kardeşi Namık Aliyev'in intikam için Türkiye'ye geldiğini belirledi.

5 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA İNFAZ

Namık Aliyev ve Mehmet Sabri Şirin'in 5 milyon dolar karşılığında Rövşen Lenkeranski'nin katillerini infaz edilmesi için anlaşma yapmak üzere buluştuklarını ileri sürüldü. Şüphelilerin yüz üstü yere yatırılarak gözaltına alınması da fotoğraf karelerine yansıdı

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AVM'deki operasyonda böyle gözaltına alındılar
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