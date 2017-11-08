Çocukların gözlerinden "Umudun Renkleri"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde organ nakli bekleyen çocuklar tarafından oluşturulan "Umudun Renkleri" kitabının tanıtımı yapıldı.

KTÜ Organ Nakli Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Murat Topbaş ile Doç. Dr. Serdar Türkyılmaz'ın destekleri, Sefahat Sever ile Ebru Kılıç'ın katkılarıyla yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitap, organ nakli bekleyen çocukların hastalıklarından dolayı yaşadıkları zorlukları, duygularını ve algılarını onların gözünden, kalplerinden, hayallerinden ele alan şiir ve resimlerden oluşuyor.

Hastanenin Aydın İnal Amfisinde düzenlenen tanıtım toplantısı, organ nakli ve organ bağışının önemi ile bu yönde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı sunum ile başladı.

Topbaş, sunumun ardından yaptığı konuşmada, "Umudun Renkleri" kitabının hastanede tedavi gören çocukların eserlerinden oluştuğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sorumluluklarının çok fazla olduğunu ifade eden Topbaş, "Bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizim bir hayalimiz var. Bölgemizde birçok organ nakli bekleyen hastamız var. Biz onların başka yerlerde değil, evlerinde, KTÜ'de nakil olmalarını sağlamak istiyoruz. Bekleme listemizdeki en son hastamıza nakil yaptığımızda biz bu hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. O nedenle herkesin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Topbaş, kitapta çocukların umutlarını çok güzel bir şekilde anlattığını belirterek, herkesi duyarlı olmaya ve organ bağışı yapmaya davet etti.

"MUTLU OLURLARSA DAHA İYİ OLABİLECEKLERİNE İNANIYORUZ"

Kitaba katkı veren hastane okulunun öğretmeni Sefahat Sever de çocukların kitapta duygu ve düşüncelerini dile getirmelerine yardımcı olduklarını anlatarak, farkındalık oluşması için bu kitap çalışmalarına önem verdiklerini kaydetti.

Sever, çocukların çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "Önemli olan bu çocuklarımız ne hissediyor. Onları çevreye anlatmaya çalıştık. Biz onlara eğitimci olarak nasıl destek verebiliriz onları düşündük, mutlu olmalarını sağladık. Mutlu olurlarsa daha iyi olabileceklerine inanıyoruz ve bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

ORGAN NAKLİNİN FİLMİNİ ÇEKECEK

"BU KİTABIN HER SAYFASI BİR HİKAYE"

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem de organ nakli merkezinin önemine dikkati çekerek, merkezin bugüne kadar çok güzel yol aldığını ifade etti.

Hastane okulunun amacına ulaştığını da işaret eden Örem, organ bağışı ve naklinin önemini vurguladı.

Örem, ameliyat ve teşhisin belki de bu işin en kolay tarafı olduğunu dile getirerek, "Bu kadar hasta var, organ bekliyor. Zor olan bu kadar insanı buraya çekmek. İşte bu işin sosyal tarafı, asıl işlenmesi gereken tarafı. Bu kitabın her sayfası bir hikaye. Tek tek incelendiğinde belki film konusu olabilir ama bunları topluma işleyebilmek en zor tarafı. Bize burada çok büyük sorumluluk düşüyor." şeklinde konuştu.

"BİR SÜRÜ HAYALİMİZ VARDI, OKUMAK GİBİ..."

Yaklaşık 4 yıldır böbrek hastası olan Kübra Karadağ da okuldayken böbrek hastası olduğunu öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Diyaliz hastaları olarak bir sürü hayalimiz vardı, okumak gibi. Belki de başka bir sürü şey yapabilirdik ama bunları yapmak yerine hastalıkla uğraşıyoruz. Hayatımız kolay değil ama yaşadığımız her şeye rağmen bir şekilde hayata tutunmaya, güzel düşünmeye çalışıyoruz. Belki bir gün bizde eskisi gibi olabiliriz. Hayallerimizi kurmaya devam ediyoruz. İnşallah da bir gün gerçekleştireceğiz. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum."

Feyzanur Kazakcı da 13 yıldır böbrek hastası olduğunu anlatarak, "Hayatım zor. Okula gidemiyorum. Hayattan pek zevk almıyorum, nakil bana da çıkar diye bekliyorum." dedi.