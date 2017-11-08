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Çuval içinde çöpe atılan köpeği temizlik görevlileri fark etti

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 16:43 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 16:47
Çuval içinde çöpe atılan köpeği temizlik görevlileri fark etti

'da ağzı bağlı çuval içinde çöp konteynerine atılan , çöp kamyonuna aktarılırken temizlik görevlileri tarafından fark edildi. Kurtarılan köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

Olay, bugün Hürriyet Mahallesi 1530 numaralı sokakta meydana geldi. Belediyesi temizlik işçileri, çöp konteynerlerini kompresörlü kamyona aktarırken, ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, le karşılaştı. Bu sırada yoldan geçen Hasar Uçar da o anları cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinde canlı olarak yayınladı, ardından da durumu belediyeye ait hayvan barınağına bildirdi.

BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Kendisini kamyondan çıkaran temizlik görevlisinin elini ısıran köpek, ekipler tarafından hayvan barınağına teslim edildi. Temizlik görevlisi de hastaneye götürüldü.

Hasan Uçar, dün akşam saatlerinde aynı bölgede ayaklarından yaralı bir köpek bulduğunu, onu da hayvan barınağına teslim ettiğini söyledi.

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Çuval içinde çöpe atılan köpeği temizlik görevlileri fark etti
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