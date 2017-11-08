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Damgasız yumurta cezasını etti

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 21:41 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 21:53
Damgasız yumurta cezasını mahkeme iptal etti

'in Foça ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan bir kişiye, damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle verilen 15 bin liralık para cezası mahkemece iptal edildi.

Hakimliğinde görülen duruşmada davacı Mümin Ihlamur ve avukatı Aycan Güler hazır bulundu.

Avukat Güler, çiftçi olan müvekkilinin verilen 15 bin liralık para cezası nedeniyle mağdur olduğunu belirterek bu cezanın iptalini talep etti.

Mahkeme, Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün Ihlamur'a kestiği cezanın iptaline karar verdi.

Avukat Güler, yaptığı açıklamada, Foça Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği bu kararın henüz kesinleşmediğini, Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 7 gün içinde itiraz etmesi süresi olduğunu ifade ederek itiraz halinde Karşıyaka Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararı vereceğini belirtti.

Foça İlçesi Gerenköy Mahallesi'nde çiftçi olan Mümin Ihlamur, 2015 yılının mayıs ayında pazarda sattığı yumurtaların kabuğunda yumurtanın kimlik bilgileri gösteren damganın olmadığı gerekçe gösterilerek Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince 15 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Verilen para cezasına ilişkin tebligatın iki yıl dört ay sonra eline ulaşmasının ardından Ihlamur, 11 Eylül 2017'de avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, cezaya itiraz etmişti.

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Damgasız yumurta cezasını mahkeme iptal etti
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