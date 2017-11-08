"Eskort siteleri"ne operasyonda ilk karar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan internet sitelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 gün önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si kadın 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen H.A'nın da aralarında olduğu 8 zanlı "örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak ve faaliyette bulunmak", "fuhşa aracılık" ve "fuhuşu kolaylaştırmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan H.A. ile 3 zanlı tutuklandı, 4 kişiye ise ev hapsi verildi.

OLAY

Adana'da polisin fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan internet sitelerine yönelik araştırmasında, şebekenin 37 "eskort sitesini" yönettiği, bu sitelere 240 kadının fuhuş yapmak için ilan verdiği, ilan veren her bir kişiden aylık bin ile 2 bin 500 lira arasında ücret alındığı tespit edilmişti.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Mersin, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Amasya, Malatya ve Düzce'de belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve aralarında örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen H.A'nın da olduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

H.A'nın kız arkadaşı E.Y'nin (34) örgüte hesabını kullandırdığı ve para transferleri karşılığında aylık 10 bin lira kazandığı, şüpheliler S.Ö. (30) ile E.K'nin (28) ise siteye teknik destek sağladığı ve rakip sitelere siber saldırı düzenledikleri iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2 milyon 700 bin lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konulduğu öğrenilmişti.