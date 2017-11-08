İstanbul'da 242 kumar makinesi ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında konteyner yükü 487 kap 9 bin 654 kilogram oyun makinesi aksam ve parçaları olarak beyan edilen eşyaların sahte belgelerle yurda sokulduğu tespit edildi ve söz konusu eşyaların İstanbul'da bazı adreslere boşaltıldığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bildirildi.

Bunun üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 2 adreste yapılan aramada yurda sokulması ve imalatı yasak 242 kumar makinesi ve 59 boş kumar makinesi kasası olduğu düşünülen eşya ile bu makinelere ait olduğu düşünülen aksam ve parça cinsi 149 eşyaya el konuldu.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.