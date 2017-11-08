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'da 242 makinesi ele geçirildi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 16:45 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 16:53
İstanbul'da 242 kumar makinesi ele geçirildi

Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan bir çalışmada, yurda sokulması ve imalatı yasak olan toplam da 242 adet makinası ve 59 adet boş kumar makinası kasası olduğu düşünülen eşya ile 149 adet bu makinalara ait olduğu düşünülen aksam ve parça cinsi eşyaya el konuldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında konteyner yükü 487 kap 9 bin 654 kilogram oyun makinesi aksam ve parçaları olarak beyan edilen eşyaların sahte belgelerle yurda sokulduğu tespit edildi ve söz konusu eşyaların 'da bazı adreslere boşaltıldığı Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bildirildi.

Bunun üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 2 adreste yapılan aramada yurda sokulması ve imalatı yasak 242 makinesi ve 59 boş kumar makinesi kasası olduğu düşünülen eşya ile bu makinelere ait olduğu düşünülen aksam ve parça cinsi 149 eşyaya el konuldu.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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İstanbul'da 242 kumar makinesi ele geçirildi
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