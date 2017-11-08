Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Kadıköy'de market soygunu

'de soygunu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 06:49 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 06:49
Kadıköy'de market soygunu

'de bir e gelen yüzleri maskeli kişiler, kepengi kırıp içeriden bir miktar sigara ve içki alarak ardından otomobil ile kayıplara karıştı.

Olay, Feneryolu Mahallesi, Mustafa Mazhar Bey Sokağı'nda bulunan bir te saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile markete gelen yüzleri maskeli kişiler, marketin kepengini ve kapısını kırdıktan sonra içeriden bir miktar sigara ve içki alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. Marketin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markettin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı.

Öte yandan, şüphelilerin, bazı sigaraları kaçarken kapı önünde düşürdüğü görüldü. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de market soygunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN