‘Sıfır beden’ çılgınlığına önlem

Hükümet, gençler arasında yaygınlaşan sıfır beden
çılgınlığına karşı harekete geçti. Çoğu zaman ölümle sonuçlanan anoreksiya hastalığının önüne geçmek için önemli bir adım atılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca başlatılacak proje kapsamında üniversite öğrencilerine dengeli beslenme, GDO'lu gıdaların tüketimi, sağlıklı zayıflama ve obeziteyle mücadele konularında eğitim verilecek. Ender Saraç
, Halit Yerebakan
ve Canan Karatay
gençleri "Sıfır beden" ve "Obezite" konularında bilgilendirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, son yıllarda gençler arasında hızla artan sıfır beden çılgınlığıyla mücadele etmek için seferberlik başlattı.
Üniversitelerde uygulanacak projeyle birlikte gençlere, modern çağda sunulan beden ölçüleri ve güzellik anlayışının bir dayatma olduğu vurgulanarak her insanın beden ölçülerinin sağlıklarına göre farklılık arz edebileceği anlatılacak.
OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKİLECEK
Sıfır beden modasının insan sağlığı üzerinde yol açtığı fiziksel ve psikolojik sorunlar ayrıntılı olarak ele alınacak. Gençlere, kendileriyle barışık olmaları gerektiği konusunda mesajlar verilecek. Proje kapsamında obezite sorununa da dikkat çekilerek gençleri dengeli beslenmeye teşvik edici görüş ve öneriler sunulacak. Projede, gençlere düzenli spor yapmaları ve sağlıkları için hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri gerektiği anlatılacak. Dr. Ender Saraç, SABAH yazarı Doç. Dr. Halit Yerebakan ve Prof. Dr. Canan Karatay gibi alanında uzman isimlerin de katılacağı projede gençler, gdo'lu ürünlerin tüketimi, katkılı ve işlenmiş gıdaların insan sağlığına etkileri konusunda da kapsamlı olarak bilgilendirilecek.