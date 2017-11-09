Çocukları evden attı hastaneye sığındılar

Tekirdağ
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Çorlu ilçesinde, çocukları tarafından evden atıldıklarını öne süren kanser hastası ile eşi, devlet hastanesine sığındı. Mahmut Fuçucuoğlu
(58), gazetecilere yaptığı açıklamada, Cemaliye Mahallesi Dere içi Sokağı'ndaki evinin belediye tarafından yıkılmasının ardından kızı ve damadının yanına taşındıklarını söyledi. Bir süre burada kaldıklarını, daha sonra istenmedikleri için evden ayrıldıklarını savunan Fuçucuoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben kanser hastasıyım. Yaşadığımız ev belediye tarafından başkasının arsasına girildiği gerekçesiyle yıkıldı. Sokakta kalınca eşimle beraber kızım ve damadımın yanına sığındık. Burada bir süre kaldık ancak damadım ve kızım bizi bakamadıkları gerekçesiyle sokağa attı. Eşim Gönül ile sokaklarda beş parasız ve aç kaldık. Birkaç gün gidecek yerimiz olmadığı için kaldırımda yattık."
'GİDECEK YERİMİZ YOK'
Mahmut Fuçucuoğlu, bir erkek çocuklarının olduğunu ancak onun da kendilerine bakmadığını iddia ederek, "Erkek çocuğum zaten başından beri bize bakmak istemiyor. Hastalığım da iyice arttı. Gidecek yerimiz olmadığı için Çorlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bekleme salonu kısmına sığındık. Karnımız aç ama en azından sıcak bir ortamda uyuyoruz. 2 gündür buradayız" dedi. AA