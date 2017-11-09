Kazan bomba gibi patladı

Bursa
'nın Gürsu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki iplikboya fabrikasında dün saat 10.49'da henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanı patladı. Patlama sonrasında fabrikanın çatısı çöktü, bina yıkıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında fabrika sahibinin oğlunun da olduğu öğrenildi. Ölenlerin isimleri şöyle: Fabrika sahibinin oğlu Yavuz Demir ile işçiler İbrahim Can, Yasir Saraç ile Suriye vatandaşı oldukları belirtilen Ebu Hüseyin ve Muhammed Hassif.
'KESİNLİKLE İHMAL VAR'
Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Burası tekstil ünitelerinin olduğu bir boyahane. Oradaki sıcak su kazanı patlamış. Kazanın neden patladığıyla ilgili inceleme yapılacak, araştırılacak. Bir tedbirsizlik, kusur ne varsa ortaya çıkacak. Gaz sıkışması olduğu kesin. Şiddetli bir patlama, fabrikada göçük var" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, patlamaya ilişkin Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bilgi aldı. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, fabrikanın 1990'lı yılların başında kurulduğunu belirterek, olayda ihmal olduğunu iddia etti. Aydın şönları söyledi: "Bölgemizde kendini teknolojik olarak yenilemeyen 3 firmadan biriydi. Buhar kazanının patlamasında kesinlikle bir ihmal var. Bu ihmal teknik kadronun olabilir, işçilerin olabilir, yönetimin olabilir. Basınç normalde 3-4 katına yükselmeden kazan patlamaz. Bir ihmal var ama sonuçta maddi zarardan daha çok 5 can kaybı."
'MAKİNE YERİNDEN ZIPLADI'
İşçilerden Yener Karal da çalıştıkları sırada bir gürültü duyduklarını belirterek, "Fabrikanın içi bir anda toz duman oldu. Her şeyi bıraktık kaçmaya başladık ve dışarı çıktık. Bir baktık ki fabrika yok, gitmiş" dedi. Çalışanlardan Fedai Başkacı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çalıştığım makine bir anda yerinden zıpladı. Lambalar yere düştü. İnince baktık ki binadan dumanlar yükseliyor."
İNCELEME BAŞLATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, patlama ve göçükle
ilgili inceleme başlattı. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu'nun talimatıyla başlatılan
inceleme için bir Müsteşar
Yardımcısı, İş Teftiş Kurulu
Başkanı, İş Teftiş Kurulu Bursa
Grup Başkanı ve 3 müfettiş
görevlendirildi.