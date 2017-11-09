Son Dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Bingöl çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Balıkesir çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 16

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16