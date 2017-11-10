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54 günlük su faturası 448 bin 561 lira geldi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 19:57
54 günlük su faturası 448 bin 561 lira geldi

'in Tire ilçesinde yaşayan Erburhan, evinde 54 günlük kullanım karşılığı 448 bin 561 lira gelen su faturasının yanlış yazıldığını iddia etti, düzeltilmesini istedi. Erburhan, "İZSU'dan aradılar 'Mahkemeye ver' dediler. Evde 2 kişi oturuyoruz her ay 30-40 lira fatura geliyordu, sonra 448 bin 561 lira geldi, bir an önce bunun düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Tire'deki evine 54 günlük su kullanım bedeli 448 bin 561 lira gelen Haşim Erburhan, "yanlış yazıldığını" iddia ettiği faturanın düzeltilmesini talep etti.

Tire kırsalındaki Hisarlık Mahallesi'nde yaşayan esnaf Haşim Erburhan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (İZSU), evine gönderilen 448 bin 561 liralık su faturasının şaşkınlığını yaşıyor.

Büyükşehir Yasası yürürlüğe girmeden önce ikamet ettiği bölgenin köy olduğunu, bu nedenle evinde hem kırsal bölgelere verilen su hattının hem de şehir içi su şebekesinin bulunduğunu anlatan Erburhan, fiyatı uygun olması nedeniyle sürekli kırsal su hattını kullandıklarını söyledi.

Erburhan, akşam işyerinden geldiğinde eşi Nejla Erburhan'ın kendisine su faturasını verdiğini ilk başta rakamları yanlış okuduklarını, gerçeği öğrendiğinde ise büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdi.

Faturanın 2 ay önce geldiğini belirten Erburhan, şöyle devam etti:

"Faturayı elime aldığımda 448 lira olarak düşündüm, sesimi çıkarmadım. Kullanmıyorum bu kadar gelmemesi lazım diye düşündüm. Sonra 448 bin 561 lira olduğunu öğrendim, şok oldum. Tire İZSU'ya gittik, 'Önce su parasını öde, sonra itiraz et.' dediler. Daha sonra itiraz dilekçesini kendileri yazdılar. Araya birileri girdi, 'Biz bunu hallettik, az bir ceza yiyeceksiniz kimseye söyleme' dediler. Birkaç gün önce İZSU'dan aradılar 'Mahkemeye ver.' dediler. Ben avukat tutacak gücümün olmadığını söyledim. Belediye başkanından, yetkililerden konunun bir an önce halledilmesini istiyorum. İki daire parasını nereden bulup yatıracağım, imkanım yok. Biz evde 2 kişi oturuyoruz her ay 30-40 lira fatura geliyordu, sonra 448 bin 561 lira geldi, bir an önce bunun düzeltilmesini istiyorum."

Su faturasının bu ay 37 lira olduğunu ama alt kısmında ödenmemiş dönem borcunun 448 bin 561 lira olarak yazıldığını aktardı.

Öte yandan İZSU yetkilileri de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

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54 günlük su faturası 448 bin 561 lira geldi
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