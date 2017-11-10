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te bıçaklı kavga: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 10.11.2017 06:43 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 06:43
Acil serviste bıçaklı kavga: 5 yaralı

İstanbul'un ilçesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde meydana gelen kavgada 5 kişi yaralandı.

Hastane i önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafları ayırmak isteyen güvenlik görevlilerinin ayırmak istediği taraflar daha sonra birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Çıkan arbedede isimleri belirlenemeyen 2 kişi bıçakla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine acil servise polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hastanede yaralanan grupların tekrar karşılaşmaması için yaralılardan bazıları ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Acil serviste bıçaklı kavga: 5 yaralı
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