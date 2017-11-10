Ağabey cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerinde 20 Ekim'de ağabeyi Engin O'yu (25) pompalı tüfekle öldürdükten sonra yakalanıp tutuklanan A.O. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, yargılama sonunda verilecek kararda sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle yaş indiriminin uygulanması talep edildi.

A.O. da iddianamede yer alan ifadesinde cinayete ilişkin bilgiler verdi.

Olay günü yolda ağabeyiyle karşılaştığını anlatan A.O, şunları kaydetti:

ANNEME BABAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU

"Beni motosikletine bindirip, 'Annemi, babamı evden atıp orada uyuşturucu satacağım, sen de satacaksın.' dedi. Kabul etmedim. Evimize yakın motosikletten indim. Eve geldiğimde, ağabeyim babama eliyle vurmaya çalışıyordu. Bu duruma öfkelendim. Suriyeli tanımadığım birisinden satın alıp sakladığım tüfeği aldım. Babamla tartışan ağabeyimi korkutmak için tüfeği yere doğrulttum, 2 el ateş ettim. Ağabeyimin paniklemesi, benim silahı kullanma tecrübem olmaması nedeniyle ateş etme sırasında tüfeğin tepmesi ve namlunun yukarı kalkması üzerine saçmalar ağabeyime isabet etti. Ağabeyimin yaralandığını görünce kaçtım, daha sonra teslim oldum. Ağabeyimin tüm aile fertleriyle sorunu vardı. Olay günü anneme, babama kötü davranması ve beni de uyuşturucu satmaya zorladığı için dayanamayarak bu olayı gerçekleştirdim. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım."

İddianamede olaya ilişkin bazı tanık ifadeleri de yer aldı.