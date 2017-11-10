Beratcan davasında flaş gelişme: Karar onandı!

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin, "Ersin Kaşıkçı'ya, "Çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verdiği 6 yıl hapis cezasına ilişkin kararı ile anne Türkan Karakütük'ün, "Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine azmettirme" suçundan beraatine ilişkin kararı, sanık Ersin Kaşıkçı ve Beratcan Karakütük'ün babası Ergün Karakütük tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.



İSTİNAF YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI



Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yerel mahkemenin kararını usül ve yasaya uygun bularak onadı. Mehmet Selçuk başkanlığında toplanan 1. Ceza Dairesi, sanıklardan Türkan Karakütük hakkında, "Öz oğlu Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine azmettirme" suçundan beraat kararı verildiğini, Ergün Karakütük'ün bu kararı yasaya uygun bulmayarak bozulması istemiyle istinaf başvurusunda bulunduğunu hatırlattı. Daire, yerel mahkemece Türkan Karakütük hakkında kurulan hükmün usül yasaya uygun olduğunu belirterek, Ergün Karakütük'ün istinaf talebinin esastan reddine, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti.



Sanık Ersin Kaşıkçı ve avukatı tarafından sanık Ersin Kaşıkçı aleyhine kurulan hükmün istinaf edildiği hatırlatan 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanık hakkında kurulan bu hükmün usül ve yasaya uygun olduğuna karar vererek, Ersin Kaşıkçı ve avukatının bu yöndeki istinaf talebinin esastan reddine, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti.

TÜRKAN KARAKÜTÜK: BEN EŞİMİ ÖLDÜRMESİNİ BEKLERKEN…

MAHKEME BAŞKANINDAN ANNEYE UYARI