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Bugün nasıl olacak? açıkladı...

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 09:42
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

'da hava yer yer parçalı bulutlu olmakla beraber, doğu kesimlerinde hafif bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, 'un doğu kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Rize ve Artvin ile gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif , Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 23

Bursa: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
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