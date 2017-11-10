Çocukları sokağa attı kaymakam sahip çıktı

Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde evleri yıkılan ve yanında kaldıkları çocukları tarafından sokağa atıldıkları öne sürülen kanser
hastası Mahmut Fuçucuoğlu (59) ve eşi Gönül Fuçucuoğlu'na kaymakamlık sahip çıktı. Kaymakamlık ekipleri yaşlı çifti ilçedeki bir pansiyona yerleştirdi. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Bu süreçten sonra ev kiralanması, eşyaların temin edilmesi ve tedavileri için devlet olarak imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gerekli işlemler yapılıyor. 'Evimizi verelim, eşyalarını biz temin edelim" diyen duyarlı vatandaşlarımızın da yardım teklifleri var" dedi. Pansiyonda SABAH'a konuşan Mahmut Fuçucuoğlu ise "Kaymakamımız elimizden tutup bizi sokaktan aldı. Kaymakam Bey'den de bize yardım eden herkesten de Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederiz" dedi.