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nı alan kişiyi kendisi yakaladı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 21:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 21:31
Cüzdanını alan kişiyi kendisi yakaladı

'da bir kişi, düşürdüğü nı çalan şahsı iş yeri kamerasını izleyerek bulup polise teslim etti.

Seyhan ilçesinde, düşürdüğü çalınan Kudret Kara, iş yeri kamerasını izleyerek bulduğu zanlıyı polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapmak için otomobilden inen iş adamı Kara, o sırada cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra cüzdanı olmadığını fark eden Kara, etrafta bir süre bakındıktan sonra evine döndü.

Marketin kamera kayıtlarını izleyen Kara, cüzdanının bir kişi tarafından düştüğü yerden alındığını tespit etti.

Şahsı aramaya başlayan Kara, Necip Fazıl Bulvarı'nda yürürken gördüğü zanlıyı yakalayarak polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce emniyete götürülen M.B. isimli şahıs cüzdanı kendisinin aldığını ve bir ekmek kulübesinin altına koyduğunu itiraf etti.

İçerisinde 98 bin liralık çek olduğunu aktaran Kara, şahıstan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cüzdanını alan kişiyi kendisi yakaladı
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