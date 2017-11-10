Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Dünya 17 yıldır onu arıyordu, İstanbul'da yakalandı

Dünya 17 yıldır onu arıyordu, 'da yakalandı

Giriş Tarihi: 10.11.2017 10:49
Dünya 17 yıldır onu arıyordu, İstanbul'da yakalandı

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yıldır aranan, “Hayalet” lakaplı ‘pasaport baronu’ İranlı L.’yi gözaltına aldı. Reza Hamit L.’nin Almanya’da lerin öldüğü bir olaya adının karıştığı İnterpol’de de göçmen kaçakçılığından kaydı bulunduğu bildirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir kargo firmasından, Kanada'ya sahte vize ve pasaport gönderildiği bilgisini aldı. Ekipler, Latin Amerika uyruklu bir isim için düzenlenen sahte belgeleri, Reza ve Mehdi isimli 2 kişinin bıraktığını belirledi. Şüphelilerin Küçükçekmece'de ikamet ettiğini tespit eden polis takip çalışması başlattı.

17 YILDIR ARANIYORDU

Takip edilen şüphelilerin, pasaportlarının, Reza L. ve Mehdi G. adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Polis, Reza L.'nin, pasaportunun sahte olduğunu belirleyerek gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Şüphelinin, 17 yıldır aranan, pasaport baronu L. olduğu saptandı. Bunun üzerine Reza Hamit L. ve Mehdi G., 36 saatlik takibin ardından girdikleri evde gözaltına alındı.

Aramalarda, çalıntı olduğu anlaşılan 1 İtalyan pasaportu, 3 adet İspanya pasaportuna ait sahte boş hologram ve 3 telefon ele geçirildi.

FARKLI İSİMLERLE PARMAK İZİ

'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, iki kez kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği, Fatraei S. ve Sayed Mojdaba F. kimliğiyle parmak izi verdiği anlaşıldı. Şüphelinin 2008 yılında düzenlenen bir operasyonda " kaçakçılığı" elebaşı olarak da arandığı bildirildi.

ALMANYA'DA KAZA

İnterpol'de göçmen kaçakçılığından kaydı bulunan Reza Hamit L.'nin Almanya'daki bir göçmen kaçakçılığında adının geçtiği ortaya çıktı. Kaçakçılık sırasında yaşanan kazada 25 göçmenin yaralandığı, ölenlerin de olduğu bildirildi. Reza Hamit L.'nin bu olayda da organizatör olarak arandığı bildirildi.

Hürriyet

'Çocukların benden olmadığını itiraf edince beynim durdu'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya 17 yıldır onu arıyordu, İstanbul'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN