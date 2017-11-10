Dünya 17 yıldır onu arıyordu, İstanbul'da yakalandı

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir kargo firmasından, Kanada'ya sahte vize ve pasaport gönderildiği bilgisini aldı. Ekipler, Latin Amerika uyruklu bir isim için düzenlenen sahte belgeleri, Reza ve Mehdi isimli 2 kişinin bıraktığını belirledi. Şüphelilerin Küçükçekmece'de ikamet ettiğini tespit eden polis takip çalışması başlattı.

17 YILDIR ARANIYORDU

Takip edilen şüphelilerin, pasaportlarının, Reza L. ve Mehdi G. adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Polis, Reza L.'nin, pasaportunun sahte olduğunu belirleyerek gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Şüphelinin, 17 yıldır aranan, pasaport baronu Reza Hamit L. olduğu saptandı. Bunun üzerine Reza Hamit L. ve Mehdi G., 36 saatlik takibin ardından girdikleri evde gözaltına alındı.

Aramalarda, çalıntı olduğu anlaşılan 1 İtalyan pasaportu, 3 adet İspanya pasaportuna ait sahte boş hologram ve 3 telefon ele geçirildi.

FARKLI İSİMLERLE PARMAK İZİ

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, iki kez kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği, Fatraei S. ve Sayed Mojdaba F. kimliğiyle parmak izi verdiği anlaşıldı. Şüphelinin 2008 yılında düzenlenen bir operasyonda "göçmen kaçakçılığı" elebaşı olarak da arandığı bildirildi.

ALMANYA'DA KAZA

İnterpol'de göçmen kaçakçılığından kaydı bulunan Reza Hamit L.'nin Almanya'daki bir göçmen kaçakçılığında adının geçtiği ortaya çıktı. Kaçakçılık sırasında yaşanan kazada 25 göçmenin yaralandığı, ölenlerin de olduğu bildirildi. Reza Hamit L.'nin bu olayda da organizatör olarak arandığı bildirildi.

Hürriyet