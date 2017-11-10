Kazan patlayan evden dram çıktı

Olay, dün gece Akçakiraz beldesi Yeşilyurt Mahallesi Belediye Caddesinde bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydi Akar'a (58) ait evin bahçesinde bulunan kat kaloriferi kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evin çatısında bulunan bir piknik tüpü de patladı. Peş peşe yaşanan patlama sonucu evin bir bölümü yıkıldı, yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, çatıda bulunan 3'ü büyük toplam 5 tüp dışarı çıkarılarak olası bir facianın yaşanmasını engelledi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Patlama sırasında Akar'ın, evde bulunan felçli annesi Emine Akar (75) ve babası Mehmet Akar (84) ise aile bireyleri ve komşular tarafından son anda kurtarıldı.

"EVİM YANDI KÜL OLDU"

Dün akşam kalorifer kazanında elektrik şartelinin patladığını ve evlerinin komple yandığını belirten Fethiye Akar (38) "2 tane yatalak hastam var. Çocuğum ve eşimde hasta. Evim kökten yandı kül oldu. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Kışta geliyor ve soğuklar çöktü. Yatalaklarımı nereye bırakabilirim. Oğlum 2 kere ameliyat geçirdi. Eşim kalp krizi geçirdi. Ben onlarla çabalıyorum"dedi.

Kışın ortasında başlarına gelen olayla ortada kaldıklarını aktaran Akar," Ben ne yapacağım. 2 engellide evdeydi. Benle komşularımız çıkardı. Ne yapacağımı şaşırdım. Alev büyüdü ve kapıya çıktım. Hiçbir şeyi umursamadım. Yaşlılarımızı evden çıkarmaya uğraştım" şeklinde konuştu.

Evde 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaşadıklarını aktaran Akar, " Kayınpederim Mehmet Akar'ın, belden aşağı tutmuyor. Kaynanam Emine Akar'ın da da sağ tarafı felç. İkisini de ben bakıyorum. İhtiyaçlarımı ben gideriyorum. Bir oğlumda iki kere ameliyat geçirdi. Eşimde mevsimlik işçi olarak çalışıyor"diyerek durumlarını aktardı.