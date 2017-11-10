Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüyü yumrukladı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından dağıtılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerinde, meydana gelen kazaların çoğunun kural ihlali ve dikkatsizlikten kaynaklandığı açıkça görülüyor.

İlk kaza, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında meydana geldi. Köy Hizmetleri kavşağında kırmızı ışıkta geçen sürücü başka bir araca yandan çarparak kazaya neden oldu. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolculardan biri kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye kırmızı ışıkta geçtiği için tepki göstererek, aracın içinde yumrukladı.

DSİ kavşağında kameralara yansıyan başka bir kazada ise araçların yeşil ışıkta geçmesini umursamayan yayaya otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaya metrelerce yükseğe fırlayarak yere düştü.

Kazalarda maddi hasar meydana geldi.