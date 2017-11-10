'Mavi Balina' oyunu oynayan çocuk intihar etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi bir genç, 'Mavi Balina' oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Can Duman'ın Ordu Devlet Hastanesinde çalışan annesi iş dönüşü eve geldiğinde oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İddiaya göre, 17 yaşındaki genci kendi canına kıymaya kadar götüren sebeplerin başında 'Mavi Balina' adlı internet oyunu olduğu belirtildi. Söz konusu oyunun Türkiye'de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilirken, oyunda oyunculara 50 görev veriliyor. Verilen bu görevlerin sonunda oyuncunun kendini asarak ya da yüksek bir yerden atlayarak canına kıymasıyla oyun son buluyor.