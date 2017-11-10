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'' oyunu oynayan çocuk etti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 13:18
'Mavi Balina' oyunu oynayan çocuk intihar etti

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit eden '' oyunu, ’da da ölüme yol açtı.

'nun Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi bir genç, '' oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Can Duman'ın Ordu Devlet Hastanesinde çalışan annesi iş dönüşü eve geldiğinde oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, 17 yaşındaki genci kendi canına kıymaya kadar götüren sebeplerin başında 'Mavi Balina' adlı internet oyunu olduğu belirtildi. Söz konusu oyunun Türkiye'de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilirken, oyunda oyunculara 50 görev veriliyor. Verilen bu görevlerin sonunda oyuncunun kendini asarak ya da yüksek bir yerden atlayarak canına kıymasıyla oyun son buluyor.

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'Mavi Balina' oyunu oynayan çocuk intihar etti
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