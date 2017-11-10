Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Niğde’de trafik kazası: 7 yaralı

’de trafik sı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 10.11.2017 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 06:53
Niğde’de trafik kazası: 7 yaralı

’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

, akşam saatlerinde -Bor Karayolu 2'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Başhekim yönetimindeki 51 BA 390 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 68 BM 706 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Hakan Başekim, İbrahim Başekim, Hüseyin Yokkan, Oğuzhan Bartan, Hüsamettin Erdoğan, Emre Erdem ve , ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüsamettin Erdoğan, Emre Erdem ve Recep Erdem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de trafik kazası: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN