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Oğlunun cenazesine polis eşliğinde katıldı

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017
Oğlunun cenazesine polis eşliğinde katıldı
'da Gürsu ilçesi 'ndeki tekstil fabrikasında 5 işçinin ölümüne neden olan buhar kazanının sına aşırı basıncın yol açtığı öğrenildi. Oluşan basınca ise buhar kazanının üzerinin açık olması gerekmesine karşın, kaçak katla kapatılmasının neden olduğu öğrenildi. Öte yandan İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tonguç ile birlikte gözaltına alınan fabrika sahibi Şükrü Demir patlamada hayatını kaybeden 37 yaşındaki oğlu Yavuz Demir'in cenazesine polis eşliğinde katıldı. Demir ve Tonguç daha sonra çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Oğlunun cenazesine polis eşliğinde katıldı
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