Oğlunun cenazesine polis eşliğinde katıldı

Bursa
'da Gürsu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki tekstil fabrikasında 5 işçinin ölümüne neden olan buhar kazanının patlama
sına aşırı basıncın yol açtığı öğrenildi. Oluşan basınca ise buhar kazanının üzerinin açık olması gerekmesine karşın, kaçak katla kapatılmasının neden olduğu öğrenildi. Öte yandan İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tonguç ile birlikte gözaltına alınan fabrika sahibi Şükrü Demir patlamada hayatını kaybeden 37 yaşındaki oğlu Yavuz Demir'in cenazesine polis eşliğinde katıldı. Demir ve Tonguç daha sonra çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.