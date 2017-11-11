3 ayrı cinsel saldırı ve tacizi itiraf etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 26 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 544. Sokakta S.A. isimli kadına karşı işlenen "cinsel saldırı" olayı ile 14 Ekim 2017 günü saat 21.30 sıralarında Güzelhisar Mahallesi 71. Sokakta N.F. isimli kadına karşı işlenen "cinsel taciz" olayının şüphelisi olarak aranan H.A. (25), Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen uzun süreli araştırmalar neticesinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde avukat huzurunda yapılan canlı teşhise katılan mağdur kadınlar, şüpheli H.A'yı teşhis etti.

BAŞKA OLAYLA BENZERLİK GÖRÜLDÜ



Ekipler tarafından benzer faili meçhul olaylar araştırılırken 15 Ekim 2017 günü Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Ş.K'ya karşı işlenen "cinsel saldırı-hakaret" olayının da benzer şekilde işlendiği anlaşıldı. Polisler tarafından bu olay kendisine sorulan H.A., olayı kendisinin gerçekleştirdiği kabul ederek samimi itirafta bulundu.



Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.A., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. H.A., 3 farklı cinsel saldırı-cinsel taciz olayının şüphelisi olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.