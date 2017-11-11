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'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 10:57
Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

'ın merkez Sur ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Karaozan Sokak'ta, elektrik malzemeleri satan iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, iş yerinde bulunan Cami Nebi Mahallesi Muhtarı Yeşil ve Metin Arda yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Yeşil, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanesine kaldırılan Arda ise kurtarılamadı.

Polis, saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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