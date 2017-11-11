Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Merkez Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi Karaozan Sokak'ta, elektrik malzemeleri satan iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, iş yerinde bulunan Cami Nebi Mahallesi Muhtarı Yeşil ve Metin Arda yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Yeşil, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Arda ise kurtarılamadı.

Polis, saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.