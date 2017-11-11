Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, trafik ekiplerince Uzunköprü ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araç Meriç ilçesi istikametine kaçtı. Bu mevkide jandarma ekiplerince yapılan takipte araç Kavaklı köyü girişinde park etmiş durumda bulundu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 21 kaçak yakalandı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede sürücü bulunamadı. Plaka sorgusunda ise aracın C.G'nin üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Araç otoparka çekilirken, kaçakları yasa dışı yollardan yurtdışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.