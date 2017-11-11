Facia haberleri birbiri ardına geldi

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Ekim (64) yönetimindeki 43 KA 470 plakalı, römorkunda odun yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demirci-Simav karayolunda Arpalı virajında devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet ile eşi Fatma Ekim (64) olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Fatma Ekim, ambulansla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Mehmet Ekim ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatma Ekim'in hayati tehlikesi sürüyor.

KOCA HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALANDI

Samsun'un Terme ilçesinde ise, devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, karısı da ağır yaralandı.

Bafracalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mehmet Topuz (65) idaresindeki traktör tarlaya giderken elektrik direğine çarparak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Mehmet Topuz ve eşi Fatma Topuz 112 acil ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Topuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Fatma Topuz ise Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

TOMRUKLARIN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Güzelyayla köyünde de, ormanda çalışan 31 yaşındaki Abdullah Uygun, traktör römorkundan düşen tomrukların altında kalarak öldü.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün kesim alanında çalışan işçiler, ağaç tomrukları traktörün römorkuna yükledi. Tomrukların bağlanması sırasında halat koptu. Abdullah Uygun, römorktan düşen tomrukların altıda kaldı. Uygun, olay yerinde hayatını kaybetti. Uygun'un cesedi, yapılan incelemeden sonra Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İŞÇİ TAŞIYAN TRAKTÖR KAZA YAPTI: 8 YARALI

Öteyandan, Şanlıurfa'da işçi taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yunus O'nun kullandığı traktörün römorku, Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi. Kazada, römorkta bulunan ve kablo döşeme işinde çalışan 8 işçi hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.