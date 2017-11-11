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İğneden korkunca devreye polis girdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 12:40

’da motosikletle tramvay yolu üzerinde kaza yaparak bacaklarından yaralanan 2 kuzene, sağlık ekiplerinden önce vatandaşlar ilk yardımda bulundu. İğneden korktuğu için sağlık ekiplerinin damar yolunu açmasına müsaade etmeyen genci trafik polisi ikna etti.

Kaza saat 11.00 sıralarında nostalji tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolu üzerinde giden 15 yaşındaki M.G.'nin kullandığı motosikletin lastiği, Cumhuriyet Meydanı ile saat kulesi arasına geldikleri sırada hattın raylarına sıkıştı. Arkasında 16 yaşındaki kuzeni A.G. ile birlikte dengesini kaybeden M.G.'nin yönetimindeki motosiklet yol kenarında bulunan büyük saksılara çarptı. İki genç de kaza sonrası motosikletin altında kalırken, kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar olay yerinde iki kuzene yardımcı oldu. İlk olarak motosikletin altından gençleri kurtaran vatandaşlar, bacaklarına buz tedavisi uyguladı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, gençleri ambulansa alarak ilk yardımda bulunmak istedi. Gençlerden M.G., iğneden korktuğu için damar yolu açmak isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinin ikna edemediği gence, olay yerindeki trafik polisi ikna edip damar yolunun açılmasını sağladı. Olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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İğneden korkunca devreye polis girdi
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