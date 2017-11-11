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Son Dakika: da 2 ölü, 1 yaralı var

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 22:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 01:48
Son Dakika: Silahlı kavgada 2 ölü, 1 yaralı var

'da Bostancı sahil yolunda bir kafede iki grup arasında çıkan da 2 kişi hayatını kaybetti.

Maltepe'de kafede çıkan da 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı sahili Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafedeki iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha sonra gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına kurşun isabet eden bir kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Hastaneye kaldırılan diğer yaralılardan biri de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri incelemesi yapıldı.

Yaya olarak kaçtıkları belirtilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Dakika: Silahlı kavgada 2 ölü, 1 yaralı var
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