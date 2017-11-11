Mavi Balina’nın talimatına uydu intihar etti

Ordu
'nun Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Can Duman
, bir süre önce internetten "Mavi Balina
" oyununu oynamaya başladı. Şahincili Mahallesi'ndeki evlerinde oyunun sonuna gelen Duman'a son bir talimat geldi. İddiaya göre talimatta yeniden doğacağı söylenen Duman'dan ölmesi istendi. Duman da son talimata uyarak kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Ordu Devlet Hastanesi'nde çalışan annesi, işten eve dönünce, korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, İbrahim Can Duman'ın öldüğü belirlendi. Duman'ın cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Duman dün cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Mavi Balina'nın bugüne dek Türkiye
'de 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.
İbrahim Can Duman otopsisinin yapılmasının ardından dün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TUZAĞA DÜŞÜP KURTULAN DA VAR
Mavi Balina oyununun tuzağına düşüp son anda kurtarılanlar da var. 22 yaşındaki Hintli Alexander, "Sanal ölüm tuzağı çok acı verici bir tecrübe" dedi.
Hindistan
'ın Karaikal şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Alexander intihar oyunundan kardeşinin polise haber vermesi ile kurtuldu. Polis eve geldiği sırada koluna bıçakla balina kazımak üzereydi. Oyun ile WhatsApp'tan gelen bir link aracılığıyla tanışan genç şunları söyledi: "Yönetici tarafından verilen görevlerin, gece yarısından sonra saat 02.00'de gerçekleştirilmesi isteniyor. İlk birkaç gün kişisel bilgilerin ve fotoğrafların paylaşılmasından oluşuyor ve bunlar yönetici tarafından toplanıyor. Akkaraivattam mezarlığına da gece yarısı gibi gittim ve burada bir selfie çekerek sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştım. Her gün yalnız başıma korku filmleri izlemek zorundaydım ki bunun da amacı kurbanların korku içinde yaşamasını sağlamaktı. Bu tam anlamıyla bir sanal ölüm tuzağı. Çok acı verici bir tecrübe. Oyundan çıkmak istesem de başaramadım."
Yine Hindistan'da, 17 yaşındaki bir kız göle atlayarak intihar etmek üzereyken kurtarıldı. Kendisini kurtaran polisler son aşamayı yerine getirmek üzere olduğunu söyleyen genç kızın, "Eğer görevi tamamlamazsam annem ölecekti" dediği belirtildi. Manpreet Singh (14) isimli bir Hintli çocuk da Mavi Balina isimli oyunu oynadığını arkadaşlarına söyledikten birkaç gün sonra intihar etmişti. Haziran ayı içinde Arjantin'de kendisini bir su tankının üzerinden atmak isterken kurtarılan kişi 22 yaşında bir anneydi. Genç kadının kendisini kurtaran polislere, intihara kalkışmadan önce, "Oyunun sonu, zamanın doldu" şeklinde mesaj aldığını söylediği ifade edildi. BBC Türkçe
SAHİBİ TUTUKLANDI AMA OYUN HALA AKTİF
Rusya'da 2015'te Philipp Budeikin
tarafından kurulan Mavi Balina isimli oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından link gönderiliyor. Linke tıklayarak siteye girenlerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor. Bu bilgiler şantaj olarak kullanılıyor. Oyunun kurbanları çoğunlukla "daha kolay yönlendirilebilir" 18 yaş altı gençler. 50 görevden oluşan ve 50 gün süren oyunda, her gün daha korkunç hale gelen komutlar veriliyor. Oyuncudan, korkunç videolar izleme, vücudunu jiletle kesme, kendisini sakat bırakma gibi sıra dışı görevler isteniyor. 50'nci görevde ise "Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın", "Yüksek bir binadan atla", "Kendini as" gibi komutlar veriliyor.
Philipp Budeikin
BİYOLOJİK ATIK
Oyununun yaratıcısı Budeikin 2016 kasım ayında Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak oyunla ilişkilendirilen ölümler sonlanmış değil. Budeikin'e verilen bu ceza Rus kamuoyunda tartışma yarattı.Budeikin, duruşmalardan birinde, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.