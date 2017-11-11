Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

Dün öğle saatlerinde, Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1405 Sokak'ta bulunan bir apartmandaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, burada oturanlar polis ve 112 Acil'i aradı. sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, silah seslerinin geldiği daireye girdi. Ekipler, evin oturma odasında Erol Bilek ile aynı zamanda inşaat firmasında ortağı olan, birlikte yaşadığı sevgilisi Manolya Sarı'yı kanlar içerisinde buldu. Başlarından birer kurşunla vurulan Bilek ve Sarı'nın yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Erol Bilek'in yanında, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.



MİMAR SARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI



Bir çocuk annesi Manolya Sarı'nın cenazesi, otopsi sonrasında bugün ailesine teslim edildi. Sarı'nın cenazesi, öğle namazının ardından şehir merkezindeki İhsaniye Camii'ne getirildi. Acılı aile, burada taziyeleri kabul etti. Manolya Sarı, kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEVGİLİSİNİ VURUP İNTİHAR ETMİŞ



Ekonomik sorunları olduğu belirtilen ve sevgilisi Manolya Sarı'yı öldürüp, daha sonra intihar ettiği değerlendirilen Erol Bilek'in cenazesi de bugün ikindide Geyve İlçesi'nde toprağa verilecek.