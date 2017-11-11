Öpücük kavgası, uçağı pist başından döndürdü

Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti:

Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapmaya hazırlanan uçağı yolcu alımının ardından kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. 10 günlüğüne Küba ve ABD'yi kapsayan balayı tatiline giden çift bu sabah erken saatlerde yurtdışından döndü. Yeni evli çift saat 10.20'de, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve Bodrum'a gidecek olan uçağa bindi.

"HERKESİN İÇİNDE OLMAZ BÖYLE ŞEYLER"

Merve Tulunay Bodrum'da beş yıldızlı lüks bir otelin genel müdürü olan eşi Mehmet Tulunay'ı (40) yanağından öptü. Bu sırada uçakta hemen yan tarafta oturan Hamit C. ve ailesinin öpüşen çifte "Kadını nasıl öpersin, burası uçak. Herkesin içinde olmaz böyle şeyler" diyerek tepki gösterdiği iddia edildi. Tartışmaya diğer yolcularda karışınca uçağın kaptan pilotu uçuştan vazgeçerek park pozisyona geri dönme kararı aldı. Kaptan pilot uçağa polis ekiplerini çağırılırken, kavgaya karışan iki aile de uçaktan indirilirdi. İki aile karakola götürülürken, olayın karşılıklı anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söylediler. Kavga nedeniyle pist başından geri dönen uçak ise bir saat rötarla 11.20'de Bordum seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Tulunay, şikayetçi olmadığı için, yaşananlarla ilgili yasal işlem yapılmadığını belirtti. Tulunay, kendileriyle tartışan kişinin ise yolcuların tepkileri üzerine polis tarafından uçaktan indirildiğini söyledi.