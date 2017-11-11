Palamut 35 TL'ye çıktı!

Çanakkale'de av sezonunun başladığı eylül ayında 30 TL'den tezgahlarda yerini alan palamut, ekim ayında bollaşmasıyla fiyatı gramına göre 7.5 TL'ye kadar düştü. Lüfer sezonunun yaklaştığı bu ayda palamut, balıkçı tezgahlarında 35 TL'den yerini aldı. Balıkçılar, geçen yıl bu dönemde 7- 8 TL arasından satılan palamutun, bu yıl aynı dönemde 35 TL'den tezgahlarda satılmasını, geçen yılki aşırı avlanma ve bu yıl bolluk olmamasına bağladı. 15 gün daha tezgahlarda yerini olması beklenen palamutun yerini lüferin alması bekleniyor. Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Hasan Uysal, şöyle dedi:

"Bugün 11 Kasım. Yani gırgır sezonunu neredeyse yarıladık. Fakat bu devasa dediğimiz palamut, lüfer tarzı balıklar henüz daha deniz suyu yeterince soğumadığından göç yolunda değil. Palamut sezon başında ilk hareketini yapmakla beraber bir bolluğu oldu. Geldiğimiz günlerde neredeyse son turfan artık. Bundan sonra olacak balıklardaki fiyatlar ilk sezon başındaki gibi olmayacaktır. Ama ben hala daha suların soğumasıyla lüfer olacağını düşünüyorum. Lüferde ümitliyim. Fiyatlar bu sene pahalı, palamut da pahalı. Hamsi de pahalı. Yeterince avcılık yok. Karadeniz'de yeni bir hamsi çıktı. O da beklenildiği kadar çok bol değil. Onun için balık fiyatları bu sene normallerin üzerinde. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha uygun seviyeye düşmesini bekliyoruz."

Eylül ayında yasakların bitmesiyle palamutun 7.5, 10 ve 15 liraya gramajına göre satıldığını belirten 21 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı ise, "Bu böyle bir müddet daha devam etti. Ama bu zamanlarda palamutun fiyatı gramajına göre 15, 20, 30, 35 liraya çıktı. Geçen sene palamut çok avlandı. Avlanılan balık tüketilmedi. Belli bir kotası yok. Herkes avlayabildiği kadar avlıyor. Onun için geçen sene balık çok kırıldı. Bu sene de olmadı. Biz de zaten bolluk beklemiyorduk. Palamutun son dönemleri artık. Yavaş yavaş lüfer gelmeye başlayacak. Aşağı yukarı 10 ya da 15 gün daha tezgaha palamut koyarız. Ondan sonra tezgahlara lüfer gelirse, o da pek olacak gibi görünmüyor ama olursa lüfer olacak. Geçen sene ile bu yılki palamut fiyatları arasında neredeyse 5 katı fark var. Şimdi 35 lira olan palamut geçen sene 7- 8 lira arasında satılıyordu"

diye konuştu.

Diğer balık çeşitleri hamsi 20, uskumru 35, çipura 25, levrek 40, sardalya 10, yeşil istavrit 20, kolyoz 20, Karadeniz mezgit 20, tekir 40, karides 25 ve mercan 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.