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Pistte ölü kuş ihtimali uçakları pas geçirdi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 16:47
Pistte ölü kuş ihtimali uçakları pas geçirdi

'na iniş için alçalan bir tarifeli uçağın kuş sürüsüne çarpması nedeniyle pistte incelemeler yapıldı. Bu sürede iniş yapamayan bazı uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

'na iniş için alçalan tarifeli uçağın kuş sürüsüne çarpması nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde havalimanına inmek için alçalan tarifeli bir uçak, iniş sırasında kuş sürüsüne çarptı. Uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi.

Kuledeki hava trafik kontrolörü de pistte ölü kuş olabileceği ihtimali nedeniyle görevlileri kontrol için piste yönlendirdi. Bu sırada bazı uçaklar pisti pas geçerek, kısa bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Yapılan incelemelerin ardından hava trafiği normale döndü.

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Pistte ölü kuş ihtimali uçakları pas geçirdi
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