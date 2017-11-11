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plakasını satıp ev alacak

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 15:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 16:03
RTE plakasını satıp ev alacak

’de 52 yaşındaki , vefat eden oğlundan kalan ‘’ plakalı otomobilini satışa çıkardı. Çelik, plakadan gelen parayla torunlarına ev alacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan , 2 ay önce hayatın kaybeden oğlundan kalan otomobilin '' plakasını 300 bin TL'ye satışa çıkardı. Çelik, ''Plakayı satmak hiç istemem ama torunlarımın rahat edebileceği bir ev almak istiyorum'' dedi.

PLAKAYA 150 BİN LİRA TEKLİF GELDİ

2 yıl önce oğlunun 'dan satın aldığı aracı, manevi değeri nedeniyle satmak istemediğini söyleyen Çelik, "Oğlum bu otomobili 2 yıl önce Ankara'dan 17 bin TL'ye aldı. Oğlum vefat edince biri 2 yaşında, biri 4 yaşında torunum yetim kaldı. Plakada Cumhurbaşkanımızın adının baş harfleri olduğu için satmak istemiyorum aslında ama torunlarımın rahat edebileceği bir ev almak için satmak zorundayım. 150 bin lira teklif eden oldu ama ben 300 bin TL'ye satmak istiyorum" dedi.

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RTE plakasını satıp ev alacak
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