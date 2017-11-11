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Yaşam Haberleri
Seyhan Nehri'ndeki balık ölümleri tedirgin etti
Seyhan Nehri'ndeki balık ölümleri tedirgin etti
AA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.11.2017
10:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2017
10:47
Adana
'da Seyhan Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.
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