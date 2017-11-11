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Seyhan Nehri'ndeki balık ölümleri tedirgin etti

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 10:47
Seyhan Nehri'ndeki balık ölümleri tedirgin etti

'da Seyhan Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.

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Seyhan Nehri'ndeki balık ölümleri tedirgin etti
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