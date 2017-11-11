Vodafone Maratonu nedeniyle 12 Kasım Pazar kapalı olan yollar! - Yarın hangi yollar kapalı?

12 KASIM PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?

Yarın düzenlenecek olan 39. Vodafone Maratonu nedeniyle binlerce sürücü 12 Kasım'da kapalı olan yolları araştırmaya başladı. ''Yarın hangi yollar kapalı'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Bu sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gerçekleştirilecek olan koşu nedeniyle 12 Kasım Pazar İstanbul'da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahları bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte 12 Kasım'da kapalı olan yollar...1- Kadir Has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek,2- Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak,3- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu),4- Cemil Birsel Caddesi,5- Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacak),6- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),7- Ankara Caddesi,8- Araba Vapurları girişleri,9- Gülhane Parkı sahil alt girişleri,10- Ayasofya Meydan11- Alemdar Caddesi12- At Meydanı Caddesi,13- Divanyolu Caddesi,14- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),15- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),16- Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),17- Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı,18- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak),19- Langa Bostan Sokak,20- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası),21- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)22- Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır.23- Unkapanı köprüden Havuzlu Kavşak arasındaki Sahil Yolu komple çift yönlü kapatılacak.1-Atatürk Bulvarı,2-Fevzipaşa Caddesi,3-Yavuz Selim Caddesi4-Şehzadebaşı Caddesi,5-Vezneciler Caddesi,6-Kadırga Liman Caddesi,7-Türkeli Caddesi,8-Vatan Caddesi,9-Millet Caddesi,10-Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,11-Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

BEYOĞLU CİVARI



1- Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır.)

2- Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti)

3- ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı

4- Merkez Komutanlığı ışıklar

5- Opel Gerçek önü

6- Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 Güney katılım)

7- Sabancı Lisesi önü

8- Yıldız ışıklar

9- Akdoğan Sokak girişi

10- Ressam Hamdibey Sokak

11- Bostancı Veli Sokak

12- Abbasağa Sokak

13- Hasfırın Sokak

14- Serencebey Sokak

15- Ortaköy dönüşleri

16- Beşiktaş Meydan

17- Vestel ışıklar

18- Palangalar ışıklar

19- Ortaköy Meydan

20- Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri

21- Mete kavşağı

22- Gümüş Caddebaşı ( Taksim)

23- Gümüş suyundan toprak yola iniş

24- Dolmabahçe ışıklar

25- Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi)

26- Akyol Cadde başı

27- Meclis-i Mebusan yokuşu başı

28- Aydilimi pastanesi yanı

29- Kabataş ışıklar

30- Fındıklı ışıklar

31- Deniz liman çıkışı

32- Salı Pazarı ışıklar

33- Boğazkesen Cadde gelişi

34- Boğazkesen ışıklar

35- Tophane ışıklar

36- Nargileciler çıkışı

37- Revani Sokak gelişi

38- Kemeraltı ışıklar

39- Karaköy meydan

40- Perşembe pazarı ışıklar

41- Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet

42- Kardeşim Sokak

43- Kasımpaşa'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek)

44- Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek)

45- Şişhane meydandan bankalar cadde girişi

46 - Tarlabaşından perşembe pazarına giriş

47- Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön

48- Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı

49- Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı



ALTERNATİF YOLLAR



1- Ortaköy istikametinden gelenler- eski yıldız caddesi Barbaros Bulvarına yönlendirilecek,

2- Gümüşsuyu Caddesinden gelenler- Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan kavşağına yönlendirilecek,

3- Mete kavşağından gelenler - Divan Kavşağına yönlendirilecek

4- Balmumcudan gelenler- merkez komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcuya verilecek,

5- Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar - Şişli Bomonti Akar Caddesine yönlendirilecek

6- Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık.



ANADOLU YAKASI



1- Kısıklı caddesinden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım,

2- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım,

3- Mahir iz Caddesinden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım,

4- Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,

5- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım,

6- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,

7- Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti trafiğe kapatılacak.

8- Avrasya Tüneli Asya Yakası Girişi



ALTERNATİF YOLLAR



1- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

2- Yavuz Sultan Selim Köprüsü

3- D-100 Karayolu

4- Nuhkuyusu Caddesi

5- Kısıklı Caddesi



ÇEVRE YOLLARI



1- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)

2- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)

3- Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecek)

4- Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecek)

5- Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecek)



ALTERNATİF YOLLAR



1- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 Kasım 2017 Pazar günü saat: 04.00'de Avrasya Tüneli ise saat: 06.00'da her iki yönde trafiğe kapatılacak ve en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak.