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'da vahşet! 2 çocuğunu öldürüp...

Giriş Tarihi: 12.11.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 15:50
Antalya'da vahşet! 2 çocuğunu öldürüp...

'nın Aksu İlçesi'nde adı açıklanmayan baba, 3 ve 5 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde bir adam ve 2 çocuğu, ölü olarak bulundu.

Olay, Soğucaksu Mahallesinde müstakil bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, söz konusu adreste yaşayan aileden bir süredir haber alınamayınca ev sahibi eve gitti. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekibi, eve girdiğinde bir adam ve çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 kişinin de vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenazeler morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, babanın çocuklarını öldürüp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya'da bir baba 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

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Antalya'da vahşet! 2 çocuğunu öldürüp...
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