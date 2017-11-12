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Çatıdan sarkıttığı iple evine girmeye çalıştı!

AJANSLAR

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 23:39
Çatıdan sarkıttığı iple evine girmeye çalıştı!

’in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre dördüncü kattaki evine çatıdan ip sarkıtarak girmeye çalışan bir kişi, ipin kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Vatan Mahallesi 9090. Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Coşkun Metin, evinin anahtarını içeride unutunca çatıdan sarkıttığı iple evine girmeye çalıştı. Bu sırada ipin kopması sonucu, talihsiz adam 4'üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Metin'in düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Metin, ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Coşkun Metin'in vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Çatıdan sarkıttığı iple evine girmeye çalıştı!
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