Çorumlu geliştirdi dünya kullanıyor

Çorumlu Sadi Vural, 20 yıldır yaşadığı Japonya'da 'yüz tanıma sistemi yazılımları' üzerine çalışıyor. Vural'ın yazılım ve algoritmasını geliştirdiği yüz tanıma cihazı, 2012'den bu yana polis tarafından 'kimlik doğrulama ve eşkal tespit yazılımı' adıyla kullanılıyor. İtalya, İspanya, Japonya, Brezilya ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkenin istihbarat servisi de Vural'ın geliştirdiği yüz tanıma sistemlerini kullanıyor.

81 İLDE KULLANILIYOR

Vural'ın Tokyo'da kurduğu 'ay ışığı' anlamına gelen bilim merkezinde üretilen yüz tanıma sistemleri aponya, Hongkong, Sri Lanka, Hindistan, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, İngiltere, Meksika gibi 20'yi aşkın ülkenin havalimanlarında polis ve istihbarat tarafından kullanılıyor. Geliştirdiği yüz tanıma sisteminin Türkiye'de sağlık alanında kullanılması için çalışma yapan ve "Yüz tanıma teknolojisiyle ırk, yaş, cinsiyet, mutluluk düzeyi tespit edilebiliyor" diyen Vural sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazılımını gerçekleştirdiğim cihazlar, Japon Meclisi'nde güvenlik amacıyla kullanılmaya başlandı. Türkiye'deki sağlık kuruluşları için proje düşünüyoruz. Kaçakçılık ve organize suçlar dairesi de 5 yıldır geliştirdiğimiz yüz tanıma sistemini

81 ilde kullanıyor."

BAŞARI ORANI YÜZDE 95

Japon eşi Mio Vural ve 2 çocuğu ile Tokyo'da yaşayan Sadi Vural, "Sistemin en düşük maliyeti 10 bin dolar. Tüm İstanbul'un güvenliği ve suçlu tespiti için yüz tanıma sistemi kurulmak istenirse maliyet 10 milyon dolar. Geliştirdiğimiz sistem yüzde 95 başarılı. Tüm parametreler kullanılarak tarama gerçekleştiriliyor. Sistem yüz ifadesinden kişilerin mutlu olup olmadığını da ortaya çıkarıyor. Hollywood'da büyük bir yapım şirketi yüz tanıma cihazından talep etti. Ünlü aktör Tom Cruise bir filmininr çekimi sırasında rol icabı sevgilisine sarıldı.

Ancak yüz tanıma cihazıyla yapılan ölçümde o an ki mutluluk oranı yüzde 25 olarak ölçüldü. Yönetmen, Tomk Cruise'a başarısız olduğunu söyleyip çekimi yeniledi" dedi. (Milliyet)