Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse'nin değerlendirmelerine göre pastırma sıcaklarını yaşadığımız günlerin 4 gün içinde son bulması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta sıcaklıklarda 3 ila 5 derece arası bir düşüş yaşanacak. Özellikle Akdeniz bölgesinde hala deniz turizmi devam ederken, deniz sezonununda 1 hafta sonra son bulacağı açıklandı.

Cuma gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 12-13 dereceye kadar düşecek. Özellikle haftasonu İstanbul'da kuvvetli poyraz ve yağış bekleniyor.

Hava nasıl olacak? Pastırma yazı ne zaman sona eriyor?