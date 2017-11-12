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durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Giriş Tarihi: 12.11.2017 14:27 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 14:28
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bakanı Ahmet Köse'nin açıklamasına göre bugün itibariyle 'da 19 dereceyi bulan sıcaklıklarda gününden itibaren yoğun bir düşüş yaşanacak. Pastırma sıcaklıkları denilen dönemi yaşadığımız şu günlerde Perşembe gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse'nin değerlendirmelerine göre pastırma sıcaklarını yaşadığımız günlerin 4 gün içinde son bulması bekleniyor. gününden itibaren başta olmak üzere tüm yurtta sıcaklıklarda 3 ila 5 derece arası bir düşüş yaşanacak. Özellikle Akdeniz bölgesinde hala deniz turizmi devam ederken, deniz sezonununda 1 hafta sonra son bulacağı açıklandı.

Cuma gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 12-13 dereceye kadar düşecek. Özellikle haftasonu İstanbul'da kuvvetli poyraz ve yağış bekleniyor.

Hava nasıl olacak? Pastırma yazı ne zaman sona eriyor?

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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
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