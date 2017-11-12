Kara ambulansında doğdu, hava ambulansıyla sevk edildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, hastaneye kaldırılırken kara ambulansında doğum yapan anne ve bebeği ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla başka bir sağlık kurumuna sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tahnal Mahallesi'nde yaşan 40 yaşındaki Ayşe Çon, üçüncü çocuğunun doğum sancıları başlayınca 112 Acil Servisten yardım istendi.

Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine götürülen Çon, sağlık ekibinin yardımıyla yolda 3 kilo 800 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Salıpazarı Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan anne ve bebeği, hava ambulansıyla doktor Serdar Özçakmak gözetiminde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.