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Kara ambulansında doğdu, hava ambulansıyla sevk edildi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 17:12
Kara ambulansında doğdu, hava ambulansıyla sevk edildi

Devlet hastanesine götürülürken yolda doğum yapan anne ile bebeği sağlık kurumundaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla sevk edildikleri kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı.

'un Salıpazarı ilçesinde, hastaneye kaldırılırken kara ambulansında doğum yapan anne ve bebeği ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla başka bir sağlık kurumuna sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tahnal Mahallesi'nde yaşan 40 yaşındaki Ayşe Çon, üçüncü çocuğunun doğum sancıları başlayınca 112 Acil Servisten yardım istendi.

Ambulansla götürülen Çon, sağlık ekibinin yardımıyla yolda 3 kilo 800 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Salıpazarı Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan anne ve bebeği, hava ambulansıyla doktor Serdar Özçakmak gözetiminde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kara ambulansında doğdu, hava ambulansıyla sevk edildi
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